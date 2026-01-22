Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 07:50
    Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог нашел новую работу и трудоустроился в американскую лоббистскую и коммуникационную компанию BGRGroup.

    Как передает Report, об этом сообщил директор фирмы Дэвид Урбан на своей странице в соцсети Х.

    "Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - говорится в сообщении.

    На сайте компании отмечается, что Келлог занял позицию члена консультативного совета компании и сфокусируется на вопросах политики национальной безопасности США, оборонных технологий и международной безопасности.

    ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə keçmiş xüsusi elçisi özünə yeni iş tapıb

