Келлог нашел новую работу
Другие страны
- 22 января, 2026
- 07:50
Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог нашел новую работу и трудоустроился в американскую лоббистскую и коммуникационную компанию BGRGroup.
Как передает Report, об этом сообщил директор фирмы Дэвид Урбан на своей странице в соцсети Х.
"Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - говорится в сообщении.
На сайте компании отмечается, что Келлог занял позицию члена консультативного совета компании и сфокусируется на вопросах политики национальной безопасности США, оборонных технологий и международной безопасности.
Последние новости
08:02
США намерены сместить правительство Кубы до конца 2026 годаДругие страны
07:50
Келлог нашел новую работуДругие страны
06:57
Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с РоссиейДругие страны
06:26
Золото подешевело, акции пошли вверх после того, как Трамп отказался от угроз по ГренландииДругие страны
06:14
Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
05:51
Премьер-министр Пакистана посетит РоссиюДругие страны
05:13
The Times: Военные США не подготовлены к операциям в АрктикеДругие страны
04:56
Фото
В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
04:27