​Казахстан подпишет договор о сотрудничестве с ЕС

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник, 21 декабря, запланировано подписание договора об углублении партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщил глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов, комментируя визит в Астану верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

«Наша страна выступает за трансконтинентальное сотрудничество, сегодня поддерживают и Евразэс, и Евросоюз», — сказал Идрисов.

Также он уточнил, что Казахстан планирует расширять сотрудничество с ЕС не только в экономике, но также в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью.

«Договор, который мы подписываем, отражает нашу готовность концептуально перейти к новым отношениям», — отметил министр иностранных дел Казахстана.