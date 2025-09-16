Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    • 16 сентября, 2025
    • 17:19
    Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материалами

    Агентство Казахстана по атомной энергии и Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA) на полях 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписали cовместное заявление.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу агентства, документ закрепляет ряд важных моментов сотрудничества.

    "Речь идет о размещении высокообогащенного отработавшего топлива исследовательского реактора ИВГ.1М в специально разработанное хранилище типа Silo и хранении этого топлива до разработки совместного решения по его окончательной утилизации", - говорится в сообщении.

    В документе также закреплены намерения сторон продолжить сотрудничество по минимизации использования высокообогащенного урана и укреплению режима ядерного нераспространения.

    В ходе встречи стороны также обсудили вопросы долгосрочного обращения с ядерными материалами, развитие совместных научных исследований и подготовку кадров в области атомной энергетики.

    Казахстанская делегация пригласила американские компании к участию в перспективных проектах по модернизации ядерной инфраструктуры и внедрению передовых технологий для повышения безопасности и надежности хранения ядерных материалов.

    Председатель агентства Алмасадам Саткалиев, в свою очередь, отметил, что подписание данного заявления подтверждает приверженность Казахстана мирному использованию атомной энергии и укреплению глобального режима нераспространения. 

    Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материалами

