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    Катар предоставит Ираку миллиард долларов на восстановление

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил на переговорах с президентом Ирака Бархамом Салехом готовность эмирата инвестировать в восстановление инфраструктуры Ирака миллиард долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил информационный офис МИД Катара.

    Президент Ирака с 9 января находится с официальным визитом в Катаре, сегодня он примет участие в торжественном обеде во дворце эмира с участием всего катарского правительства.

    Кроме того, лидеры двух стран договорились запустить прямой судоходный путь между портами Хамада в Катаре и Умм Каср в Ираке для развития экономических и торговых отношений.

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