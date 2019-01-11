Катар предоставит Ираку миллиард долларов на восстановление

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил на переговорах с президентом Ирака Бархамом Салехом готовность эмирата инвестировать в восстановление инфраструктуры Ирака миллиард долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил информационный офис МИД Катара.

Президент Ирака с 9 января находится с официальным визитом в Катаре, сегодня он примет участие в торжественном обеде во дворце эмира с участием всего катарского правительства.

Кроме того, лидеры двух стран договорились запустить прямой судоходный путь между портами Хамада в Катаре и Умм Каср в Ираке для развития экономических и торговых отношений.