Канада откроет посольство в Тегеране

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Правительство Канады планирует снять введенные санкции в отношении Ирана, а также открыть посольство в Тегеране. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел страны Стефан Дион, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Это правда, что ООН попросила страны снять (с Ирана) санкции, которые ими были на него наложены, чтобы не допустить использование ИРИ ядерного оружия в военных целях", - сказал он.

"Канада снимет санкции, но будет поддерживать определенный уровень недоверия к режиму, который не должен иметь ядерное оружие, режиму, который представляет угрозу для прав человека, и не является другом наших союзников", - указал Дион.

По его словам отмена санкций будет осуществляться в контакте с союзниками Канады.

Кроме того, министр отметил, что Оттава откроет свое посольство в Тегеране, однако сроков не уточнил. Канада закрыла свое диппредставительство в Иране в 2012 году и выслала иранских дипломатов из Оттавы. Санкции в отношении Ирана были введены Канадой в 2010 году.

В частности, они запрещают экспорт в ИРИ атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых инвестиций в газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность, экспорт продукции нефтепереработки.