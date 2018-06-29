Канада объявила о введении пошлин на товары из США с 1 июля

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ С 1 июля Канада вводит пошлины на сталь, алюминий и некоторые другие товары из США на общую сумму в 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд).

Как передает Report, об этом сообщается в пятницу, 29 июня, в пресс-релизе канадского МИД-а на сайте правительства Канады.

В документе подчеркивается, что новые торговые меры — это прямой, соразмерный и пропорциональный ответ на пошлины, введенные США на импорт стали и алюминия.

О введении ответных пошлин в эфире местных телеканалов объявила и министр иностранных дел страны Христя Фриланд.

Канадские меры будут действовать до тех пор, пока администрация президента США Дональда Трампа не отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады, добавила дипломат.