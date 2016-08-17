В ​Калифорнии объявили об эвакуации 80 тыс. человек из-за пожаров

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Власти американского штата Калифорния вынуждены были эвакуировать более 80 тыс. жителей графства Сан-Бернардино из-за бушующих лесных пожаров.

Кас сообщает Report со ссылкой на BBC, пожар, начавшийся утром 16 августа, охватил территорию площадью более 6 тыс. га, под угрозой оказались около 34,5 тыс. домов.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в графстве, расположенном в 100 км к востоку от Лос-Анджелеса, чрезвычайное положение. С огнем сражаются около 700 пожарных.

Днем ранее губернатор штата объявил чрезвычайное положение в графствах Лейк и Сан-Луис-Обиспо.