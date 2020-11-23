Кабмин Таиланда продлил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Режим ЧП будет действовать до 15 января 2021 года

Кабинет министров Таиланда постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сразу на полтора месяца - до 15 января 2021 года. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам заседания сообщил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси.

Кабмин утвердил предложение о продлении срока действия режима ЧП во всех областях королевства "на 45 дней сразу - до 15 января 2021 года". "Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников", - пояснил он. Ограничение продлевается в восьмой раз.

Такое решение было принято, так как текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира по-прежнему остается тяжелой. Кроме того, граждане Таиланда и иностранцы до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.