К 2040 году количество школ в Финляндии сократится вдвое
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 17:16
В Финляндии, согласно демографическому прогнозу, к 2040 году будет на 100 тысяч школьников меньше, чем сейчас.
Как передает Report, об этом сообщает портал Yle со ссылкой на данные исследования.
Отмечается, что это приведет к тому, что почти половина нынешних общеобразовательных школ исчезнет.
"Количество школ в Финляндии сократится почти вдвое в очень короткие сроки. Изменения произойдут всего за 15 лет", - отмечает портал.
Уже сейчас в Финляндии много населенных пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяженность школьных маршрутов увеличится.
Последние новости
18:23
Азербайджанский банк увеличил капитал за счет изменения номинала акцийФинансы
18:14
Пашинян представил послам при НАТО результаты договоренностей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:14
Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью СвободыДругие
18:11
MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два годаФинансы
18:02
МИД Таджикистана: Бакинская водная неделя укрепляет международное сотрудничествоИнфраструктура
18:01
В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на бортуВ регионе
17:56
Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитетаДругие страны
17:53
Армения ратифицировала соглашение о "безвизе" с КазахстаномВ регионе
17:51