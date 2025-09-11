К 2040 году количество школ в Финляндии сократится вдвое

В Финляндии, согласно демографическому прогнозу, к 2040 году будет на 100 тысяч школьников меньше, чем сейчас.

Как передает Report, об этом сообщает портал Yle со ссылкой на данные исследования.

Отмечается, что это приведет к тому, что почти половина нынешних общеобразовательных школ исчезнет.

"Количество школ в Финляндии сократится почти вдвое в очень короткие сроки. Изменения произойдут всего за 15 лет", - отмечает портал.

Уже сейчас в Финляндии много населенных пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяженность школьных маршрутов увеличится.