Йенс Столтенберг: В текущем году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 45,8 млрд долларов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ НАТО ожидает повышения объема оборонных расходов стран-членов альянса на 4,3% в 2017 году, что соответствует 45,8 млрд. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран военно-политического блока 29 июня.

"В 2016 году оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады впервые начали расти. В 2017 году они увеличатся на 4,3%, 25 государств увеличивают свои расходы", - сказал он.

Отмечается, что суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около 1 трлн. долларов.