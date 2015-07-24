"Известия": Контроль за туристами может быть усилен

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег дала странам-участницам, в числе которых находится Россия, рекомендацию по улучшению контроля за лицами, которые едут за границу, с целью пресечения финансирования группировки "Исламское государство". Как сообщает Report, об этом пишут "Известия".

"На таможенном контроле подозреваемые должны заполнять декларацию, если вывозимая сумма превышает 10 тыс. долларов. Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж", — заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По мнению экспертов, такая мера может иметь позитивный эффект, так как в данный момент оценка пассажиров проводится по визуальному аспекту, а новые меры дадут право для дополнительного осмотра, который, впрочем, повлияет на обычных туристов, время таможенного контроля для которых увеличится.

Отмечается также, что новые правила помогут также отслеживать деятельность теневых структур, скрывающих свои финансовые операции, так как отсутствие ограничений максимальной суммы, позволенной для провоза через границу, создает лазейку для серой внешнеторговой деятельности.