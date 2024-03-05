Израиль засек 10 запусков снарядов со стороны Ливана и нанес новые удары по "Хезболлах"

Израильские военные зафиксировали по меньшей мере 10 запусков снарядов со стороны Ливана по приграничным районам страны.

Израильские военные зафиксировали по меньшей мере 10 запусков снарядов со стороны Ливана по приграничным районам страны.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля. Помимо этого, армия нанесла новые удары по объектам организации "Хезболлах" на ливанской территории.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля некоторое время назад, был зафиксирован запуск примерно 10 снарядов со стороны Ливана по израильской территории. Ряд снарядов был перехвачен, о пострадавших сообщений не поступало", - заявили в армии.

Пресс-служба также сообщила, что в ответ на обстрелы окрестностей населенного пункта Маргалиот на севере Израиля некоторое время назад израильские истребители атаковали несколько объектов "Хезболлах" на юге Ливана. Ударам подверглись цели в районах населенных пунктов Бинт-Джбейль, Эс-Султания и Сиддикин. "Среди атакованных целей были военные структуры "Хезболлах" и военный центр командования и контроля, использующийся этой террористической организацией", - заявили в израильской армии.