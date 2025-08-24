Израиль ударил по военным объектам хуситов в районе столицы Йемена, есть погибшие

Израильские военные нанесли удары по военным объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в районе столицы Йемена Саны.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, атаке подверглись, в том числе, комплекс президентского дворца, электростанции "Асар" и "Хизаз" и топливный склад.

"Все они использовались для военной деятельности террористического режима хуситов", - отмечается в сообщении.

По данным принадлежащего повстанцам телеканала Al Masirah, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 35 получили ранения.