Израиль ударил по военным объектам хуситов в районе столицы Йемена, есть погибшие

Израильские военные нанесли удары по военным объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в районе столицы Йемена Саны.
Как передает
По ее данным, атаке подверглись, в том числе, комплекс президентского дворца, электростанции "Асар" и "Хизаз" и топливный склад.
"Все они использовались для военной деятельности террористического режима хуситов", - отмечается в сообщении.
По данным принадлежащего повстанцам телеканала Al Masirah, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 35 получили ранения.