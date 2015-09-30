Израильская система ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила над территорией Израиля ракету, запущенную из сектора Газа. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.

"Террористы из сектора Газа выпустили ракету по южным районам Израиля, система "Железный купол" осуществила успешный перехват", - подчеркнул он. Сирена воздушной тревоги прозвучала в городе Ашдод на юге Израиля прямо перед перехватом ракеты.

В июле-августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа военную операцию "Рубеж обороны" (на иврите обозначается как "Нерушимая скала"), длившуюся 50 дней. Именно прекращение ракетных обстрелов с территории сектора было заявленной целью действий военных в регионе. За 50 дней погибли свыше 2 тыс. палестинцев, еще около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года) и шесть мирных жителей убитыми.

По информации израильской армии, за время операции "Рубеж обороны" палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет, 3,6 тыс. из них разорвались в пустынной местности, система ПВО "Железный купол" перехватила 735 снарядов.