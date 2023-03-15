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Израиль разрешил продажу Украине систем для борьбы с иранскими дронами

Израиль разрешил продажу Украине систем для борьбы с иранскими дронами Израиль недавно утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.
Другие страны
15 марта 2023 г. 22:57
Израиль разрешил продажу Украине систем для борьбы с иранскими дронами

Израиль недавно утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Axios.

"Впервые с тех пор, как Россия больше года назад развязала войну, Израиль утвердил экспортные лицензии оборонного назначения для возможной продажи оружия Украине", - говорится в материале.

Отмечается, что Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности в Сирии. После того как Россия начала использовать ударные беспилотники иранского происхождения во время войны, украинское правительство усилило давление для получения военной помощи от Израиля.

Издание отмечает, что экспортные лицензии были одобрены министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном в середине февраля, когда Израиль проводил по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху пересмотр своей политики по войне. Лицензии были одобрены для двух израильских компаний - Elbit и Rafael, разрабатывающих системы защиты от дронов.

При этом, по словам израильских официальных лиц, одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы носят оборонительный характер и не используют боевой огонь, способный убить российских солдат. Одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, заключалась в том, чтобы можно посмотреть, как системы защиты работают против иранских беспилотников.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İranın PUA-ları ilə mübarizədə Ukraynaya kömək edəcək

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