Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск над израильской территорией воздушных шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск над израильской территорией воздушных шаров со взрывчаткой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом 14 августа сообщила пресс-служба израильской армии.

"В ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию мы только что нанесли удар по комплексу военно-морских сил ХАМАС, подземной инфраструктуре и наблюдательным пунктам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

В общей сложности ВВС Израиля уже пять раз за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.