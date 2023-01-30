Израиль передал Украине три бронированных медицинских автомобиля

Израиль передал Украине в рамках гуманитарной помощи три бронированные медицинские машины скорой помощи.

Израиль в рамках гуманитарной помощи передал Украине три бронированные медицинские машины скорой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.

"Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re'em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и др.", - говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что еще одна такая машина была передана украинской стороне несколько недель назад, и она уже используется спасательными службами.