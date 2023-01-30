О нас

Израиль передал Украине три бронированных медицинских автомобиля

Израиль передал Украине три бронированных медицинских автомобиля Израиль передал Украине в рамках гуманитарной помощи три бронированные медицинские машины скорой помощи.
Другие страны
30 января 2023 г. 19:36
Израиль передал Украине три бронированных медицинских автомобиля

Израиль в рамках гуманитарной помощи передал Украине три бронированные медицинские машины скорой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.

"Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re'em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и др.", - говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что еще одна такая машина была передана украинской стороне несколько недель назад, и она уже используется спасательными службами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
24 января 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi