Израиль передал Украине три бронированных медицинских автомобиля

Израиль в рамках гуманитарной помощи передал Украине три бронированные медицинские машины скорой помощи.
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"Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re'em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и др.", - говорится в сообщении.
В минобороны отметили, что еще одна такая машина была передана украинской стороне несколько недель назад, и она уже используется спасательными службами.