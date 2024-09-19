Израиль передал США "План Б" по Газе

Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников.

Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг The Times of Israel.

Соответствующая информация ранее оказалась в распоряжении Израильской вещательной корпорации. Вместе с тем стало известно, что Израиль предлагает отпустить сразу всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и освободить палестинских заключенных в Израиле.

Кроме этого, проект предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и демилитаризацию анклава, а также создание в секторе новой системы управления. Однако, о подробностях этих инициатив не сообщается.

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил родственникам заложников, что это предложение передали на прошлой неделе сотрудникам Белого дома и Госдепа. При этом данный проект назвали "Планом Б".