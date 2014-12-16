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    ​Израиль не намерен признавать проект резолюции Палестины

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна отвергает проект резолюции Палестины

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна отвергает проект резолюции Палестины.

    "Мы не намерены принимать любые попытки диктовать нам в одностороннем порядке ограничение сроков", — цитирует Report со ссылкой на РИА Новости, заявление главы израильского кабинета министров.

    Накануне член исполкома Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф заявил, что руководство Палестины намерено внести в Совет Безопасности ООН 17 декабря проект резолюции "об окончании оккупации" и создании палестинского государства.

    Ранее стало известно, что Палестина при поддержке других арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, устанавливающей конкретные сроки отвода израильских войск с палестинских территорий — до ноября 2016 года.

    В понедельник Нетаньяху, как ожидается, проведет встречу с госсекретарем США Джоном Керри в Риме. В ходе переговоров, также будет поднят вопрос о возможном голосовании по проекту палестинской резолюции в Совбезе ООН.

    На сегодняшний день государство Палестина признано 135 странами.

    Палестина также является членом Лиги Арабских государств (ЛАГ) и ЮНЕСКО.

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