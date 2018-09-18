Израиль обвинил Сирию в крушении российского Ил-20

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля считает Сирию "полностью ответственной" за инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, а также обвинила в причастности к трагедии Иран и ливанское движение "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Израиль считает режим Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию "Хезболлах", - говорится в первой официальной реакции израильской стороны на инцидент.

При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские военные объекты.

Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.