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    Израиль обвинил Сирию в крушении российского Ил-20

    При этом в израильской армии признали, что ВВС страны бомбили сирийские военные объекты

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля считает Сирию "полностью ответственной" за инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, а также обвинила в причастности к трагедии Иран и ливанское движение "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Израиль считает режим Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию "Хезболлах", - говорится в первой официальной реакции израильской стороны на инцидент.

    При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские военные объекты.

    Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента. 

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