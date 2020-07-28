Из-за пандемии максимально ограничино число паломников Хадж

В Саудовской Аравии сегодня начинается хадж – традиционное паломничество мусульман к святым местам

В Саудовской Аравии сегодня начинается хадж – традиционное паломничество мусульман к святым местам, передает Report со ссылкой на "МИР 24".

Из-за пандемии королевство ввело строгие ограничения – отобранные участники должны пройти предварительный карантин, надеть маску, соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того, резко сократили число паломников – тысяча человек вместо прошлогодних 2,5 миллионов.

Хотя в пандемию Саудовская Аравия закрыта для остального мира, иностранцы которые живут в королевстве, смогут совершить хадж. Среди 1 000 избранных паломников 700 человек – временно проживающие резиденты.

Мекка физически не вмещает всех желающих. Каждый год "Министерство по делам хаджа" распределяет платные квоты между странами. Индонезия, к примеру, еще весной отказалась от путевок из-за коронавируса. Позже Саудовская Аравия закрыла границы для всех.

Саудовская Аравия уже лишилась 30 млрд долларов – во столько каждый год обходился хадж паломникам из-за рубежа.