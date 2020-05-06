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Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

​Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду ракету по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

Напомним, что в предыдущий раз палестинские радикалы из палестинского приморского анклава подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 27 марта.

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