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    Из Индии могут депортировать четыре миллиона человек

    Обновление регистрационных списков было проведено впервые с 1951 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов из соседнего Бангладеш

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Порядка четырех миллионов жителей индийского штата Ассам рискуют быть депортированными, если не представят властям документы, подтверждающие их право на пребывание в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Обновленные регистрационные списки ставят вопрос о законности пребывания на территории штата столь значительного числа людей. Обновление данных списков было проведено впервые с 1951 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов из соседнего Бангладеш.

    Местные власти призвали жителей Ассама не поддаваться панике и заверили, что списки носят лишь предварительный характер, а значит, никто из не попавших в них жителей штата не может на данном этапе быть арестован или депортирован.

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