Из Индии могут депортировать четыре миллиона человек

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Порядка четырех миллионов жителей индийского штата Ассам рискуют быть депортированными, если не представят властям документы, подтверждающие их право на пребывание в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Обновленные регистрационные списки ставят вопрос о законности пребывания на территории штата столь значительного числа людей. Обновление данных списков было проведено впервые с 1951 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов из соседнего Бангладеш.

Местные власти призвали жителей Ассама не поддаваться панике и заверили, что списки носят лишь предварительный характер, а значит, никто из не попавших в них жителей штата не может на данном этапе быть арестован или депортирован.