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Итальянская компания Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall создадут системы наземной обороны

Итальянская компания Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall создадут системы наземной обороны Компании Leonardo и Rheinmetall подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на создание нового совместного предприятия (СП) с целью разработки европейского индустриального и технологического подхода в области оборонных систем.
Другие страны
3 июля 2024 г. 21:18
Итальянская компания Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall создадут системы наземной обороны

Компании Leonardo и Rheinmetall подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на создание нового совместного предприятия (СП) с целью разработки европейского индустриального и технологического подхода в области оборонных систем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении итальянского военно-промышленного концерна.

Согласно информации, соглашение предполагает промышленное развитие и последующее обслуживание нового типа основного боевого танка и новой платформы Lynx для программы Armored Infantry Combat System (AICS) в рамках планов наращивания наземных оборонительных систем итальянской армии.

До данным компании, СП будет базироваться в Италии. Совместная деятельность входит в стратегию общего укрепления европейской оборонной промышленности, технологии лягут в основу разработки будущего европейского основного боевого танка и новых версий, предназначенных для международного экспорта, указывается в заявлении.

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