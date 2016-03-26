​Италия требует от Египта правды в деле убийства итальянца в Каире

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Официальный Рим требует от властей Египта предоставить правдивую информацию относительно убийства итальянца Джулио Реджени, совершенного в январе этого года в Каире, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Реджени, который был аспирантом Кембриджского университета, занимался в египетской столице исследовательской работой, а также сотрудничал с рядом итальянских СМИ, в частности, с газетой Il Manifesto. Он исчез в Каире 25 января. Только 3 февраля стало известно, что итальянец погиб. Его тело со следами пыток было обнаружено полицейскими в яме в пригороде египетской столицы. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что перед смертью мужчину пытали.

Посол Египта в Риме был немедленно вызван в МИД Италии, где от Каира потребовали "максимального сотрудничества на всех уровнях" в рамках расследования этого дела. Прокуратура Рима завела уголовное дело в связи с гибелью Реджени, в Каир была направлена специальная следственная группа. В четверг МВД Египта сообщило о том, что в ходе проведенной спецоперации были ликвидированы пять членов банды, которые были причастны к убийству Реджени. По версии египетских властей, преступники, переодевшись в полицейскую форму, занимались разбоем, нападениями на иностранцев и их похищением. По данным полиции, при обыске в квартире, где проживали члены банды, были найдены документы и сумка с личными вещами Реджени.