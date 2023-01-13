Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста

Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста на Адриатическом море для экспорта продукции.

Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста на Адриатическом море для экспорта продукции.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.

По его словам, Украина также сможет использовать самую крупную в Европе логистическую платформу в Вероне.

Ранее сообщалось, что большинство представителей сената Италии проголосовали в пользу декрета по передаче оружия Украине в 2023 году, предложенного Кабмином республики.

По информации агентства, документ поддержали 125 сенаторов, а против его принятия выступили лишь 28.

Как отмечается, декрет ждет полное одобрение в случае позитивного результата при голосовании в нижней палате парламента Италии, но по факту оно является формальностью. Что касается содержания поставок, то оно остается секретным и не озвучивается.

При этом сам документ, по сути, является продолжением декрета о военной помощи Киеву, принятого в 2022 году. В его рамках в Риме идет обсуждение отправки Украине уже шестого пакета поддержки, однако на данный момент итальянские власти все еще не смогли его согласовать.