Италия почтила память жертв теракта 35-летней давности в Болонье

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/Тысячи манифестантов, собравшихся в воскресенье на площади перед центральным железнодорожным вокзалом итальянского города Болоньи, минутой молчания почтили память жертв кровавого теракта, совершенного там ровно 35 лет назад, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв бомбы на вокзале Болоньи утром 2 августа 1980 года унес жизни 85 ни в чем не повинных людей, более 200 человек тогда были ранены. Этот теракт до сих пор остается одной из наиболее таинственных страниц послевоенной истории Италии. С самого начала общественности было очевидно, что следствие по данному делу всячески пытаются запутать и увести в сторону.

Первоначально предполагалось, например, что взрыв в Болонье организовали ультралевые радикалы из экстремистской группировки "Красные бригады". Однако после многолетнего и противоречивого судебного процесса в ноябре 1995 года к пожизненному заключению по этому делу были приговорены лишь два неофашистских террориста — Валерио Фьораванти и Франческа Мамбро, которые так и не признали своей вины. Кроме того, ряд высокопоставленных сотрудников итальянских спецслужб были осуждены за затягивание расследования.

Тем не менее, подлинные вдохновители и организаторы кровавого преступления так и не были найдены и не понесли никакого наказания. В 35-ю годовщину теракта этот факт признали и руководители итальянского государства. Так, в своем послании жителям Болоньи президент Италии Серджо Маттарелла указал, что "в этом трагическом деле остаются еще темные углы, особенно в том, что касается вдохновителей и возможных соучастников преступления". "Я выражаю надежду, что правда сможет выйти на поверхность во всей своей полноте", — подчеркнул глава государства.

Выступивший на митинге в Болонье председатель Сената национального парламента Пьетро Грассо заявил: "Поиски истины трудны, но нельзя терять надежду на правосудие". В этой связи он напомнил, что 23 июля, спустя 41 год после кровавого теракта в городе Брешии, апелляционный суд присяжных Милана приговорил к пожизненному заключению двух бывших активистов неофашистской экстремистской группировки "Новый порядок".

Несмотря на эти заявления, многие члены Ассоциации родственников жертв теракта в Болонье подвергли критике позицию официальных властей Италии. "Мамбро и Фьораванти имеют по семь пожизненных заключений за тягчайшие преступления, но они уже много лет находятся на свободе, отбыв заключение всего по два месяца за каждую жертву. В нормальной стране это было бы невозможно", — заявил в ходе манифестации президент ассоциации Паоло Болоньези. По его мнению, расследование обстоятельств теракта должно быть продолжено, поскольку к нему причастны бывшие руководители итальянских спецслужб и подрывной масонской ложи "П-2".