​Уровень безработицы в Италии достиг рекордного значения

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Уровень безработицы в Италии достиг исторически рекордного показателя, составив 13,4 процента трудоспособного населения.

Как передает Report, информацию об этом на своем сайте опубликовал Национальный институт статистики Италии (ISTAT).

Это абсолютный рекорд начиная с 1977 года.

По данным ISTAT, в ноябре прошлого года в Италии были зарегистрированы 22 млн. 310 тыс. работающих, что на 0,2 процента меньше, чем в октябре. А количество безработных итальянцев составило 3 млн. 457 тыс. человек. Это на 1,2 процента больше, чем в октябре прошлого года.

Сильнее всего безработица растет среди молодежи (от 15 до 24 лет). В ноябре прошлого года по сравнению с октябрем число молодых безработных в Италии выросло на 0,6 процента. Таким образом, среди представителей этой возрастной группы постоянную работу не имели 12,2 процента граждан Италии. В целом молодые итальянцы сегодня составляют 43,9 процента безработных в этой стране.