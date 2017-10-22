Итальянские регионы решили пойти по пути Каталонии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в двух регионах Италии проходит референдумы. На фоне кризиса вокруг стремления испанской Каталонии к независимости, итальянские референдумы о расширении автономии вызвали широкий резонанс в Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, референдумы проходят в двух самых богатых регионах Италии: В Ломбардии, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и в регионе Венето со столицей в Венеции. Оба региона зарабатывают 30% национального богатства.

В отличие от Каталонии, голосование в Ломбардии и в Венето не противоречит конституции Италии и согласованы с центральным правительством. Избиратели Ломбардии и Венеции не стремятся к независимости, а лишь хотят получить от Рима дополнительные полномочия.

И в Ломбардии, и в Венето весьма сильны политические позиции «Лиги Севера», правой партии, которая в середине 1990-х выступала за выход северных регионов из состава Италии и создание независимого государства Падания (от Padus, латинского названия реки По) со столицей в ломбардском Милане. В 1996 году сепаратисты даже попытались провозгласить «Федеративную Республику Падания» – но никакого толка из этой затеи не вышло. Флагом сторонников Падании стало белое полотнище со стилизованным зеленым узором («Солнце Альп») в центре.

В поддержку расширения автономии двух регионов выступает партия «Вперед, Италия» бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, популистское «Движение «5 звезд», а также целый ряд профсоюзов и союзов работодателей. Правящая в Италии Демократическая партия не дала избирателям каких-либо рекомендаций по голосованию.