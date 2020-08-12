Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте

Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривает все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция

Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривает все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция.

Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости осведомленные с ходом расследования источники.

По данным собеседников агентства, "расследование сосредоточено на причинах продолжавшегося хранения партии аммиачной селитры, несмотря на письменные уведомления об опасности его складирования".

"Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет", - сказал источник, близкий к следствию.

Тем не менее источники не исключили версию "подрыва либо авианалета, которая, однако должна быть подтверждена аэрофотоснимками, которые ливанские власти пытаются получить от иностранных сторон".