​Источник: На месте крушения самолета А321 обнаружены элементы, не относящиеся к конструкции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Эксперты, работающие в районе крушения самолета А321 на Синае, обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили информированные источники в Каире.
"Эксперты обнаружили в зоне катастрофы элементы, не относящиеся к конструкции самолета", - сказал собеседник агентства.
"Они направлены на экспертизу", - добавил один из источников.
Наряду с этим, телеканал CBS News со ссылкой на специального корреспондента по безопасности Дэвида Мартина сообщил, что американский спутник дальнего обнаружения инфракрасного излучения зафиксировал тепловую вспышку над Синайским полуостровом в момент падения А321.
Причина вспышки устанавливается, одна из версий - это была бомба, однако также возможно, что взрыв мог произойти в топливном баке в результате поломки оборудования, отмечает канал.
В свою очередь источник в Пентагоне сообщил ABC News, что тепловые вспышки, зафиксированные американским военным спутником рядом с местом крушения A321 на Синайском полуострове, могли быть не связаны с катастрофой, хотя такой вариант тоже возможен.
По словам чиновника, в районе падения самолета наблюдалась военная активность, которая и могла быть зафиксирована спутником. В то же время причиной всплеска могло быть либо столкновение самолета с землей, либо что-то, что произошло с самолетом в небе, сказал он.
Столкновение самолета с ракетой он назвал маловероятным, поскольку в таком случае был бы зафиксирован след запуска.
Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета. Обломки были обнаружены примерно в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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