Испанская полиция задержала четверых вербовщиков детей в ИГ

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании задержала четырех человек, которые занимались вербовкой молодых людей и детей в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации министерства внутренних дел королевства, операция прошла в автономном городе Сеута. Полиция задержала четырех испанцев - трех мужчин и женщину. Отмечается, что подозреваемые "входили в состав террористической ячейки, чья деятельность была направлена на вербовку и радикализацию молодежи и детей для вербовки и интеграции в ряды террористической организации ИГ".

"Эта операция означает нейтрализацию конкретной угрозы как для национальной безопасности, так и для других европейских стран", - уточнили в МВД.