О нас

Испанская полиция изъяла с судна кокаин на сумму свыше 100 млн долларов

Испанская полиция изъяла с судна кокаин на сумму свыше 100 млн долларов Испанская полиция изъяла 4,5 т кокаина оценочной стоимостью 105 млн евро (114 млн долларов) с судна для перевозки скота у Канарских островов.
Другие страны
28 января 2023 г. 15:58
Испанская полиция изъяла с судна кокаин на сумму свыше 100 млн долларов

Испанская полиция изъяла 4,5 т кокаина оценочной стоимостью 105 млн евро (114 млн долларов) с судна для перевозки скота у Канарских островов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в полиции.

Корабль Orion V шел под флагом Того из Колумбии. Арестованы 28 членов экипажа. Операция по их задержанию проводилась в сотрудничестве с полицией Того и Управлением по борьбе с наркотиками США. Корабль до этого останавливался в портах дюжины стран. Офицеры выгрузили "десятки ящиков" с кокаином на острове Гран-Канария.

Контрабандисты стали использовать суда для перевозки скота, потому что так труднее отслеживать перевозимый груз. "Международные организации снова начинают заниматься перевозками наркотиков из Латинской Америки в Европу, используя домашний скот, чтобы затруднить контроль и локализацию груза", - уточнили в испанской полиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Spanish police seize cocaine worth over $100M

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi