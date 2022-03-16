Испания приостановила выдачу "золотых" виз гражданам России

Правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Испании.

Правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Испании.

Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в этой стране для граждан государств, которые не входят в состав ЕС, в обмен на крупные инвестиции.

В свою очередь газета ABC со ссылкой на правительственные источники сообщила, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес распорядился несколько дней назад временно прекратить выдачу этих виз гражданам России, а также приостановить уже находящиеся на рассмотрении запросы. Это решение было принято на фоне санкций ЕС из-за ситуации вокруг Украины.