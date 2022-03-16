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Испания приостановила выдачу "золотых" виз гражданам России

Испания приостановила выдачу "золотых" виз гражданам России Правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Испании.
Другие страны
16 марта 2022 г. 13:09
Испания приостановила выдачу золотых виз гражданам России

Правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Испании.

Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в этой стране для граждан государств, которые не входят в состав ЕС, в обмен на крупные инвестиции.

В свою очередь газета ABC со ссылкой на правительственные источники сообщила, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес распорядился несколько дней назад временно прекратить выдачу этих виз гражданам России, а также приостановить уже находящиеся на рассмотрении запросы. Это решение было принято на фоне санкций ЕС из-за ситуации вокруг Украины.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Rusiya vətəndaşlarına “qızıl” vizaların verilməsini dayandırıb

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