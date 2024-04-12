Испания и Норвегия выразили готовность к признанию Палестины

Власти Испании и Норвегии готовы к признанию Палестины как государства, однако конкретных дат пока нет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Норвегии.
"Норвегия и Испания готовы сделать этот шаг, - заверил он. - Есть ясные признаки в регионе и не только в регионе. Мы готовы признать Палестину как можно раньше".
Санчес также выступил за проведение международной конференции по ближневосточному урегулированию.
Ранее премьер Испании говорил, что Мадрид может признать Палестину до июля.