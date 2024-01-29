"Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за удар по базе США

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Источник в руководстве группировки сообщил о том, что иракское движение, объединяющее несколько группировок, берет ответственность за атаку.

"Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы Соединенных Штатов в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США", - заявил представитель движения.

Источники агентства Associated Press подтвердили, что удар был нанесен одной из группировок в Ираке, но не сказали, какой именно.

Отметим, что в результате атаки беспилотников на базу США ранения получили 34 военнослужащих.