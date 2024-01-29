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"Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за удар по базе США

"Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за удар по базе США Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.
Другие страны
29 января 2024 г. 11:20
Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за удар по базе США

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Источник в руководстве группировки сообщил о том, что иракское движение, объединяющее несколько группировок, берет ответственность за атаку.

"Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы Соединенных Штатов в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США", - заявил представитель движения.

Источники агентства Associated Press подтвердили, что удар был нанесен одной из группировок в Ираке, но не сказали, какой именно.

Отметим, что в результате атаки беспилотников на базу США ранения получили 34 военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке “İraq İslam Müqaviməti” ABŞ bazasına hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb
Версия на английском языке Iraqi resistance group claims responsibility for attack on US base

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