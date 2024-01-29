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США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании

США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании Число военнослужащих, получивших ранения в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией, выросло до 34 человек.
Другие страны
29 января 2024 г. 09:30
США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании

Число военнослужащих, получивших ранения в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией, выросло до 34 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Число военнослужащих США с травмами увеличилось, по меньшей мере, до 34, но мы ожидаем, что это число будет меняться, поскольку военнослужащие продолжают обращаться за последующей медицинской помощью", - сказано в заявлении.

Военные уточнили, что восемь раненых были эвакуированы по медицинским показаниям.

"Персоналу, получившему травмы, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания медицинской помощи более высокого уровня", - отметили в CENTCOM.

Ранее сообщалось о трех погибших и 25 получивших ранения военнослужащих США.

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Версия на английском языке US reports casualties in northeast Jordan, near Syrian border
Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbi bazasına hücum nəticəsində yaralananların sayı 34 nəfərə çatıb

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