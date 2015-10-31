Исламисты заявили об ответственности за катастрофу российского лайнера в Египте

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Agence France-Presse в Twitter, а также агентство Reuters сообщили о том, что группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за катастрофу российского лайнера в Египте, информирует Report.

Как отмечают опрошенные «Лентой.ру» эксперты, версии о поражении самолета с земли с помощью систем ПВО следует признать несостоятельными.

По словам специалистов, находящиеся в регионе боевики, включая группировки радикальных исламистов, не располагают системами, способными поражать воздушные цели на высотах более 3-4 тысяч метров.

Самолет, судя по информации сайта flightradar, начал резко терять высоту, находясь на эшелоне свыше 10 тысяч метров.