Иран получил разблокированные средства из замороженных в зарубежных банках активов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Иран полностью получил разблокированные средства из замороженных в зарубежных банках активов. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил Центральный банк Ирана.

"Иран получил последний транш из третьей части размороженных активов страны со счетов в зарубежных банках в соответствии с условиями временного соглашения с "шестеркой"", - цитирует агентство ИСНА представителя ЦБ ИРИ.

В соответствии с промежуточным соглашением от 24 ноября 2013 года, в обмен на введение ряда ограничений ее ядерной деятельности Исламской Республике были переведены средства из ее замороженных активов на зарубежных счетах. Первые два этапа предусматривали перевод в общей сложности 7 млрд. долларов. На третьем этапе несколькими равными траншами Ирану поступили 4,9 млрд. долларов.

Всего же, по различным оценкам, на зарубежных счетах Ирана остаются заблокированными порядка 100 млрд. долларов, которые, как предполагается, будут разблокированы после достижения окончательного соглашения по иранской ядерной программе и отмены санкций.