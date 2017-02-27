Иракские войска освободили два района на западе Мосула

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Иракские правительственные войска в воскресенье утром вошли в район Тайран в Мосуле, удерживаемый террористами из ИГИЛ.

Как передает Report, в ходе тяжелых боев силы безопасности смогли взять этот район под свой контроль.

Позже армия Ирака заняла еще один район на западе городе - Мамун.

Напомним, что операция по освобождению Мосула от террористов проходит с октября 2016 года. Но непосредственно западную часть города начали освобождать только в феврале этого года, а восточная часть была взята ранее.