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    Иракские войска освободили два района на западе Мосула

    Иракские правительственные войска в воскресенье утром вошли в район Тайран в Мосуле

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Иракские правительственные войска в воскресенье утром вошли в район Тайран в Мосуле, удерживаемый террористами из ИГИЛ.

    Как передает Report, в ходе тяжелых боев силы безопасности смогли взять этот район под свой контроль.

    Позже армия Ирака заняла еще один район на западе городе - Мамун.

    Напомним, что операция по освобождению Мосула от террористов проходит с октября 2016 года. Но непосредственно западную часть города начали освобождать только в феврале этого года, а восточная часть была взята ранее.

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