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    Иракская армия освободила от боевиков ИГ район Зангура в провинции Анбар

    Согласно заявлению армии, в ходе операции были уничтожены порядка 70 боевиков ИГ

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Иракские военнослужащие полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" район Зангура севернее города Эр-Рамади в провинции Анбар.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Ранее командующий операциями в провинции Анбар Исмаил аль-Махляуи сообщал, что иракские войска начали операцию по зачистке района Зангура от боевиков ИГ.

    Согласно заявлению армии, опубликованному в Twitter, в ходе операции были уничтожены порядка 70 боевиков ИГ. 

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