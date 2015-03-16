Ирак получил от Боснии и Герцеговины на борьбу с ИГ 550 тонн оружия

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Власти Боснии и Герцеговины передали Ираку в рамках международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) более 550 тонн оружия и боеприпасов, произведенных десятки лет назад, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил министр обороны страны Зекерия Осмич, поставки были осуществлены по запросу властей США. По его словам, переданное оружие было произведено в то время, когда Босния и Герцеговина входила в состав бывшей Югославии.

"Я полагаю, что мы продолжим переговоры на эту тему с нашими партнерами, в данном случае с посольством США, и считаю возможным продолжить подобные поставки (оружия) в будущем", - цитирует министра агентство Рейтер.

Отмечается, что балканская страна поставила Ираку оружие в рамках международной коалиции впервые.