​Ирак объявил подготовку к атаке на местный оплот ИГИЛ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака в пятницу объявили мобилизацию для подготовки к наступлению на северный город Мосул, который пребывает под контролем боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на базу Махмур, которая находится в 70 км к югу от Мосула, прибыли сотни военных из 15 дивизии армии.

Также, как сообщил бригадный генерал Яхья Расул, в ближайшее время прибудет еще больше солдат, в том числе бойцов суннитских племенных союзов.

Кроме того Расул отметил, что передвижения войск к югу от Мосула были согласованы с пешмерга – элитными вооруженные силами иракского Курдистана, которые присоединятся к кампании. "После того, как мы завершим всю подготовительную работу, мы официально объявим дату начала операций в Мосуле", - добавил он.