​В Ираке "Исламское государство" освободило более 160 пленников

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) освободили 162 пленника, захваченных в пятницу в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной разведслужбы.

По данным агентства, боевики захватили около 170 человек из деревень Аль-Шажара и Гариб. Они увезли мужчин в неизвестном направлении после того, как в регионе было сожжено два флага террористической организации. По словам очевидцев, в Гарибе террористы искали 15 неизвестных, причастных к сожжению флага.

Один из освобожденных рассказал, что всех мужчин согнали на поле, связали и допрашивали по поводу их причастности к сожжению флагов. На следующее утро похитители освободили всех, за исключением восьми человек.

Информации об оставшихся в плену у террористов нет.