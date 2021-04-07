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Ирак договорился с США о выводе иностранных войск

Ирак договорился с США о выводе иностранных войск Делегации Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций
Другие страны
7 апреля 2021 г. 22:54
Ирак договорился с США о выводе иностранных войск

Делегации Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

"Обе страны подтвердили, что силы США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в целях поддержки сил безопасности республики в их борьбе с "Исламским государством". Исходя из растущего потенциала этой группировки, обе стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь будет сфокусирована на тренировочных и консультационных задачах, что позволит перебросить оставшиеся боевые силы из Ирака, при этом сроки будут определены в ходе предстоящих технических консультаций", - говорится в заявлении, которое распространил госдепартамент.

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