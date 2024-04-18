Инженер Boeing рассказал Конгрессу США о риске авиакатастрофы

Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал Конгрессу США о том, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя.

Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал Конгрессу США о том, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian.

"Я искренне верю, что, если проблемы с безопасностью, которые я наблюдал в Boeing, не будут решены, может произойти катастрофическая поломка коммерческого самолета, которая приведет к потере сотен жизней", - приводит газета его слова.

Отмечается, что проработавший в Boeing более десяти лет Салехпур выявил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, эта проблема касается более 1 тыс. самолетов, которые на данный момент эксплуатируются авиакомпаниями.

Издание Politico пишет о том, что Салехпур также рассказал конгрессу, что работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их, что, по его словам, может привести к поломке этих частей в будущем.

Как указывает телеканал CNN, он сообщил, что после того, как поднял эти вопросы в Boeing, ему пригрозили физической расправой.