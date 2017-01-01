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    Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта

    Международная организация уголовной полиции осудила теракт в Стамбуле

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осудила теракт в Стамбуле и предложила властям поддержку в расследовании трагедии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

    "Интерпол осуждает нападение террористов в Стамбуле и предлагает властям Турции безоговорочную поддержку", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте организации в Twitter.

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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