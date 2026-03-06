Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Индонезия сегодня начнет эвакуацию своих граждан из Ирана через Азербайджан

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 12:24
    Индонезия начнет эвакуацию своих граждан из Ирана сегодня.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявила журналистам представитель министерства иностранных дел Индонезии Хени Хамида.

    "Процесс эвакуации начнется постепенно сегодня, и этот первый этап будет осуществляться через Азербайджан", - сказала она.

    По ее словам, первая группа из 32 индонезийцев должна прибыть в Джакарту в понедельник или вторник.

    В общей сложности в Иране находятся 329 индонезийцев, большинство из которых являются студентами в городе Кум.

    По данным МИД, около полумиллиона индонезийцев находятся в странах Ближнего Востока, но правительство Индонезии на данный момент не рассматривает возможность эвакуации из других стран региона.

    эскалация на Ближнем Востоке Индонезия эвакуация граждан
    İrandakı indoneziyalıların ilk qrupu Azərbaycan üzərindən təxliyə olunacaq
