Индонезия сегодня начнет эвакуацию своих граждан из Ирана через Азербайджан

Индонезия начнет эвакуацию своих граждан из Ирана сегодня.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявила журналистам представитель министерства иностранных дел Индонезии Хени Хамида.

"Процесс эвакуации начнется постепенно сегодня, и этот первый этап будет осуществляться через Азербайджан", - сказала она.

По ее словам, первая группа из 32 индонезийцев должна прибыть в Джакарту в понедельник или вторник.

В общей сложности в Иране находятся 329 индонезийцев, большинство из которых являются студентами в городе Кум.

По данным МИД, около полумиллиона индонезийцев находятся в странах Ближнего Востока, но правительство Индонезии на данный момент не рассматривает возможность эвакуации из других стран региона.