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Индия зафиксировала самое низкое суточное число случаев COVID-19 с апреля

Индия зафиксировала самое низкое суточное число случаев COVID-19 с апреля Индия зарегистрировала за минувшие сутки 127 510 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 28 175 044
Другие страны
1 июня 2021 г. 10:24
Индия зафиксировала самое низкое суточное число случаев COVID-19 с апреля

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 127 510 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 28 175 044.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте.

Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 2 795 и достигло 331 895.

Число новых инфицированных за 24 часа стало самым низким с 8 апреля, когда Минздрав сообщил о 126 789 заболевших. Индия демонстрирует в последние две недели устойчивое снижение суточного числа инфицированных. С 22 апреля по 17 мая число инфицированных в Индии превышало 300 тыс. в сутки, кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая - 414 188 заразившихся. Но с 18 мая началось постепенное понижение этого показателя.

Количество умерших от инфекции за минувшие сутки снизилось до менее 3 тыс. впервые с 26 апреля, когда Минздрав сообщал о 2 771 умершем от последствий заражения COVID-19. В мае число смертей за 24 часа 12 раз превышало в стране 4 тыс.

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Версия на английском языке India records lowest daily COVID-19 incidence since early April

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