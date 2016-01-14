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    Индия рассматривает вариант покупки у Франции 18 истребителей Rafale

    Минобороны Индии: Мы рассматриваем покупку 18 истребителей Rafale с возможностью последующего расширения заказа на 50%

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Индия рассматривает вариант покупки 18 истребителей Rafale с возможностью последующего расширения заказа на 50%. 

    Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии. 

    "Все дело в очень высокой цене, запрошенной французской стороной - партия из 36 истребителей Rafale обойдется индийскому бюджету в 610 млрд. рупий (9,1 млрд. долларов), - отметил представитель этого ведомства. - Поэтому в качестве одного из вариантов мы рассматриваем покупку 18 истребителей Rafale с возможностью последующего расширения заказа на 50%", - сообщил он.

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